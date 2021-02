Chi non lo ha mai conosciuto o non ne ha sentito parlare? Il mitico Walter Cipolletta ha accolto migliaia di musicisti, più o meno bravi, nella sua sala prove. Un batterista d'altri tempi, già negli anni 70 le sue rollate animavano i balli di fine anno scolastico della gioventù cassinate. Proprio nei mitici Settanta, quando i ragazzi si ritrovavano per suonare quelle note straniere, che arrivavano dall'Inghilterra, dagli States. E Walter è cresciuto nella musica, una passione che gli si leggeva in faccia ma che era facilmente tangibile ad occhi chiusi e orecchie aperte.

Le sue esibizioni nel tempo hanno coinvolto generazione dopo generazione, perché lui, oltre a suonare, si divertiva e anche molto. E sono state molte le esperienze con musicisti noti in ambito nazionale, tanti ricordano la sua amicizia con Paolo Ormi.

La tappa nella sala prove di Cipolletta è stata per decenni una prassi per i cantanti, i musicisti e le band di tutto il territorio. Lui ascoltava, dava consigli, a volte ci si discuteva, ma restava un punto di riferimento. Ieri un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Da qualche anno si era trasferito a Isola del Liri, senza mai tagliare i forti legami con Cassino. E ieri quando si è diffusa la dolorosa notizia della sua morte migliaia di messaggi di cordoglio hanno riempito i social, tanti i ricordi e gli aneddoti.

«Ci sentivamo di frequente e quando possibile ci si vedeva - ricorsa Giovanni Cicchetti - Un altro pezzo di storia cassinate che ci lascia, carattere tosto per me un grande fraterno amico, lascia un segno indelebile nell'ambiente musicale zonale e di più, conosciutissimo e stimatissimo batterista. Una vita per la musica, amore incontrastato con la sua batteria, un punto di riferimento di tutti i musicisti cassinati, ci ha insegnato moltissimo. Ci mancherai amico mio». Ricordi, momenti di vita, attimi rubati a un tempo che non c'è più. Ecco la grande eredità che Walter ha lasciato al territorio. Oggi alle 15.30 il funerale nella cattedrale San Domenico a Sora e domani, sempre alle 15.30, sarà celebrata una messa in suffragio nella Concattedrale a Cassino.