In considerazione dell'istituzione della zona rossa nei comuni di Colleferro e Carpineto Romano, il comune di Anagni - che si trova a pochi chilometri dai due centri - ha reso note alcune misure precauzionali che sono state adottate.

"A causa della "zona rossa" in vigore da oggi per le città di Colleferro e Carpineto Romano, sarà vietato lo spostamento degli alunni delle scuole di qualsiasi ordine e grado provenienti dai suddetti Comuni verso Anagni e dalla nostra città verso Colleferro e Carpineto.

Gli istituti scolastici provvederanno, come da normativa, a garantire la possibilità di fare lezione a questi alunni tramite modalità di didattica a distanza.

Sappiamo quanto la scuola sia fondamentale non solo dal punto di vista formativo ma anche per la socializzazione delle giovani generazioni ma alle regole non si transige".