Mentre i dati stabili di Cassino, come media giornaliera tra le più basse da inizio pandemia, stavano facendo respirare, gli assembramenti di questo pomeriggio in piazza Labriola hanno allarmato chi è stato spettatore inerme. Un popolo di giovani in libertà, ma soprattutto con le mascherine come optional. Le lagnanze e le segnalazioni hanno sconfinato la stessa cittadina di Cassino. Situazione simile in tantissime altri centro di movida, ma per il sindaco occorre intervenire con urgenza: "Non siamo in grado di autoregolamentarci e dobbiamo adottare provvedimenti drastici. Lunedì risentirò la prefettura per emettere una nuova ordinanza col supporto delle forze dell'ordine".

La stessa piazza, come tante altre vie del centro, erano già state oggetto di provvedimenti restrittivi adottati dal palazzo di piazza De Gasperi. Ora si torna indietro!