Una bruttissima notizia per il mondo della musica. Si è spento Walter Cipolletta, batterista e musicista molto noto nella provincia e non solo. L'uomo, questa mattina, avrebbe avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. Per anni Walter ha gestito una sala prove a Cassino dove si sono succeduti praticamente tutti i cantanti e musicisti locali. Alcuni hanno avuto successo, altri hanno continuato le carriere nel panorama della musica come tecnici, ma Walter è stato per tutti un importantissimo punto di riferimento, un vero maestro.

Dal carattere gioviale e coinvolgente, ha segnato generazioni di artisti, con lui se ne va un pezzo di storia Quando la notizia della sua morte si è diffusa sono stati in migliaia a lasciare commenti sui social a scrivere un post raccontando un aneddoto vissuto con Walter. Il 6 dicembre scorso aveva spento 72 candeline, da qualche anno viveva a Isola Liri, ma continuava a essere un punto di riferimento per i musicisti più o meno giovani. Inconfondibile il sound di Walter. Un abbraccio fortissimo si stringe ai familiari, con Walter se ne va un amico vero.