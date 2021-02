Una provinciale invasa da cavalli, cinghiali e animali di ogni genere. Nonostante le numerose segnalazioni alle autorità competenti la problematica di animali domestici, in questo caso si tratta di cavalli oltre alla presenza dei soliti cinghiali e volpi, non trova risposte.

La problematica inizialmente era stata presa in considerazione e risolta in maniera temporanea e irrisoria vista la situazione attuale. Un serio pericolo.

A riproporre la criticità è il consigliere comunale di Fumone Luca del Monte per il partito di Fratelli d'Italia.

«La situazione della Strada Provinciale 272 che collega Ferentino a Fumone e che attraversa anche l'area abitata di Porciano, sta vedendo in questi giorni una continua presenza di numerosi cavalli che pascolano liberamente nei terreni agricoli limitrofi causando non pochi problemi». «Visto che molto spesso quest'ultimi occupano la strada causando disagi alla circolazione la situazione risulta essere abbastanza grave e pericolosa poiché il tratto di strada è caratterizzato da un grande flusso di autovetture».

A sostenere la richiesta di Del Monte (FdI) il presidente di Gioventù Nazionale Ferentino Claudia Angelisanti.

«Visto che molti esponenti della politica locale e provinciale amano fare post sui social per rilanciare le Province attraverso visioni europeiste sottolinea non senza ironia risultano però poco attenti però alle esigenze della politica locale come nel caso della presenza di animali domestici sulle strade provinciali».

«Per tali motivi proponiamo alle autorità competenti conclude di provvedere allo spostamento degli animali in una struttura idonea così da limitare tali episodi e spiacevoli conseguenze per i cittadini prima di piangere eventuali tragedie».

Un appello che va ascoltato visto che spesso gli animali lungo le strade possono causare incidenti con gravi conseguenze.