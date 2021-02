È stato convalidato il fermo dello studente diciassettenne originario di Casapulla in provincia di Caserta, che era stato fermato nei giorni scorsi per l'omicidio del giovane di Formia Romeo Bondanese, ucciso con una coltellata inguinale recidendo l'arteria femorale la sera di Carnevale presso la centralissima via Vitruvio.

Il pm della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, ha confermato nella mattina di ieri il provvedimento e disponendo per il giovane C.B., difeso dagli avvocati Luigi Tecchia e Giuseppe Biondi del Foro di Napoli, in misura cautelare gli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori. L'imputazione a cui è stato ascritto l'omicidio è quella di preterintenzionale e lesioni gravi, ai danni del cugino della vittima Osvaldo Vellozzi.

Il presunto responsabile dell'omicidio, oltre che minorenne, è incensurato e il giudice non ha ritenuto ricorrere le condizioni per la sua permanenza nella struttura capitolina, dove è rimasto dalla mattina successiva all'omicidio di Romeo.

Intanto proseguono le indagini della polizia, che ha sequestrato anche abiti e telefoni cellulari dei dieci partecipanti alla rissa che si è consumata la sera di martedì 16 febbraio: giovanissimi di Formia e della provincia di Caserta che sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza in particolare, di alcune attività commerciali e della filiale cittadina della Banca Popolare del Cassinate, e alle testimonianze raccolte.

Gli agenti del vice questore del commissariato di Formia Aurelio Metelli, sono al lavoro in queste ore per ricostruire modalità e ruoli dell'aggressione perpetrata ai danni di Romeo e Osvaldo, per restituire contorni precisi alla scena e trovare le risposte che la famiglia del giovane studente del Caboto di Gaeta chiede.

Al vaglio degli inquirenti infatti, sono le verifiche del gruppo di giovani provenienti dalla provincia casertana, che sono già stati tutti identificati, e che hanno preso parte alla colluttazione di quella fatidica sera e al quale seguiranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Una svolta alle indagini potrebbe essere data anche dall'autopsia sul corpo del giovane. Stando ai primi accertamenti medico-legali dei giorni scorsi, nelle prime fasi post delitto, il giovane sarebbe morto a causa della perdita di sangue dovuta alle coltellate che gli erano state inferte per mezzo, secondo gli agenti di un coltello di tipo svizzero. Altri dettagli saranno rilevati durante l'esame autoptico che è stato disposto per questa mattina presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Dall'autopsia infatti, si attende anche di sapere quante coltellate siano state inferte, un passaggio delicato e importante dell'inchiesta, coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Il rientro della salma a Formia del giovane Romeo Bondanese, per il quale nella serata di giovedì i tantissimi amici hanno organizzato una commovete fiaccolata presso il largo dove il giovane è stato ammazzato, è probabilmente previsto nella stessa giornata di oggi, subito dopo l'autopsia.

Se questo dovesse essere confermato, le esequie del giovane potrebbero svolgersi nel pomeriggio di domani presso la chiesa del villaggio don Bosco dal parroco, don Mariano Salpinone.