Un'altra siringa trovata nel parco Santa Chiara.

Dopo la segnalazione, il pericolo è stato rimosso.

I genitori dei bambini più piccoli sono preoccupati per il mancato controllo dell'ex villa comunale, che presenta pericoli come le siringhe con gli aghi ancora innestati. E non solo.

Di pochi giorni fa la testimonianza di una mamma che ha trovato un preservativo sotto uno scivolo.