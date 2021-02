143 nuovi positivi su 1141 tamponi eseguiti e 92 negativizzati. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia da Covid-19 in Ciociaria resi noti nel quotidiano bollettino dalla Asl di Frosinone.

L'unico dato incoraggiante è quello sui decessi: zero. Nessuna vittima in provincia, cosa che non accadeva ormai dai giorni.

La situazione nei comuni

Boom di nuovi positivi ad Alatri che registra 16 nuovi casi. 13 i nuovi positivi a Sora e 12 a Frosinone. 10 a Isola del Liri, 7 a Torrice, 6 a Monte San Giovanni Campano. 5 nei seguenti comuni: Atina, Ceccano, San Giovanni Incarico, Strangolagalli. 59 in altri comuni non specificati nella nota Asl.