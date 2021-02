Escursionisti dispersi sul Velino, è di Valeria Mella il primo dei corpi ritrovati. Purtroppo, nonostante siano in corso tutte le attività di identificazione, le prime informazioni trapelate hanno confermato che si tratta della giovane cassinate. Valeria, 25 anni, figlia del maresciallo Mella, non ha mai staccato il rapporto con il territorio. E nel Cassinate resta la sua famiglia. Per quasi un mese si è sperato, le ricerche non sono mai venute meno nonostante le temperature e il maltempo. Purtroppo per Valeria non c'è più possibilità di sperare. Il suo fidanzato e altri due amici sono ancora dispersi