Proseguono gli sforzi degli inquirenti nel cercare di ricostruire gli eventi di quella fatidica sera. Al vaglio degli agenti che stanno continuando ad indagare, il movente che sembra essere per motivi futili, uno scambio di persona, una parola di troppo, ed è scattata la violenza. L'accusa del giovane casertano di Casapulla al momento, resta quella di omicidio volontario, ma per il questore di Latina, Michele Spina l'omicidio potrebbe essere classificato come preterintenzionale. Secondo quanto recentemente dichiarato dal questore Spina, infatti, il 17enne che ha aggredito i due ragazzi di Formia, Romeo e Osvaldo, non avrebbe colpito per uccidere.

I colpi ai due ragazzi sarebbero stati inferti alle gambe, un punto probabilmente considerato dall'aggressore non vitale. Colpi per fare del male per spaventare, per ferire, ma non per uccidere. Purtroppo una delle coltellate è andata invece a segno, recidendo di netto l'arteria femorale di Romeo, lasciandolo morire dissanguato. La salma del giovane attualmente ancora a Formia, verrà trasferita per l'esame autoptico non più a Roma, ma all'ospedale di Santa Scolastica in considerazione della vicinanza del corpo alla Procura della Repubblica di Cassino. Il secondo ragazzo intanto, Osvaldo Vellozzi, che era stato ferito alla gamba dallo stesso coltello che ha ucciso Romeo, è fuori pericolo. A confermarlo anche il legale della famiglia, l'avvocato Vincenzo Macari.

Da quanto si è appreso infatti, l'avvocato ha fatto presente che grazie al tempestivo e subitaneo intervento del lavoro dell'intera equipe del dottor Vincenzo Viola dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, il ragazzo è stato subito sottoposto nell'immediatezza dei fatti ad un delicato intervento chirurgico e già nella notte di martedì le sue condizioni sono state stazionarie. Ora è in corso di miglioramento ed è stato accertato che non c'è più pericolo per la sua vita.

Attraverso il loro legale, i genitori del ragazzo hanno ribadito la volontà, come espresso anche dalla famiglia di Romeo, di avere giustizia e che venga fatta luce sulla verità, a dispetto di tutte le voci errate fatte circolare in queste ultime e concitate ore.

Anche la famiglia Vellozzi è dilaniata dal dolore per quanto avvenuto quel maledetto martedì 16 febbraio.

Sostenere una situazione del genere è impensabile per chiunque. Il pensiero di tutti ora è cosa accadrà dopo.

Dopo le veglie e le fiaccolate, dopo che tutto questo dolore sarà passato, per le due famiglie questa storia deve essere da monito per le istituzioni, affinché siano più presenti e vigilino con più attenzione sulla vita dei sui cittadini.