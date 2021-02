Lo scrittore ripano Giorgio Fabrizi ha donato copie del suo romanzo d'esordio alla biblioteca e all'Amministrazione comunale. «Un dono prezioso quanto importante quello che abbiamo ricevuto dallo scrittore ripano Giorgio Fabrizi dopo la pubblicazione del romanzo d'esordio "La Luna del Colosso" - commentano il sindaco Piero Sementilli e l'Amministrazione comunale - Il libro narra di "una piccola luna in orbita attorno a un pianeta giallo e arido dove vive una sconfinata colonia di uomini, nata intorno a un monumento alto centinaia di metri, soprannominato il Colosso. Il destino di Ruth, giovane contadina, e Mira, testimone costretta all'esilio, è destinato a incrociarsi in nome della vendetta e dell'ossessione per la verità. Costantemente inseguite dagli inquisitori, Ruth e Mira scopriranno che il Colosso è molto più di un monumento divino, ma un indizio sull'origine della progenie dell'umanità».

Il volume, come specificano il sindaco e l'assessore alla Cultura De Angelis, troverà spazio nella biblioteca "R. Sementilli" che, essendo inserita nell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, consentirà al giovane scrittore ripano di farsi conoscere in tutto il Lazio. Dunque, il primo pensiero dello scrittore è andato ai concittadini e agli amministratori. Con la donazione alla biblioteca, Fabrizi ha praticamente offerto l'opportunità di lettura del suo libro non solo ai ripani, ma a tutti gli utenti delle biblioteche dei Comuni associati. Oggi, gli audio-libri hanno conquistato i lettori, ma i tradizionali testi cartacei continuano a conservare il loro fascino. Sfogliare le pagine di un'opera dà una sensazione unica, che avvicina il lettore al contenuto del testo.