Manutenzione straordinaria sul ponte di via Del Rio. La squadra di operai incaricata dalla Società Autostrade sta effettuando importanti lavori sulla struttura dell'A1 che sovrasta via del Rio. Il ponte è sottoposto a controlli e interventi su ferri, cemento, oltre alle verifiche strutturali per rendere sicura anche la strada che collega il centro di Ceprano con la provinciale dello Scalo. Via del Rio, oltre a servire la zona a ridosso del paese, offre un rapido collegamento a chi vuole tagliare evitando la strada provinciale per raggiungere lo Scalo, il quartiere Chiusa Grande o l'area commerciale del Traliccio.

Si tratta di un tracciato sicuramente non ad alta densità di traffico, ma importante perché assicura il raggiungimento del depuratore del Rio. In quella zona si dovrebbero realizzare, oltre all'intervento straordinario sul ponte, ulteriori lavori di pulizia e canalizzazione delle acque che il Comune ha chiesto alla Società Autostrade e all'Acea-Ato 5. Si tratta di opere importanti poichè in quel luogo si verificano allagamenti in occasione delle abbondanti piogge che causano l'esondazione del Liri. Essendo basso il livello stradale, le acque del fiume straripano facilmente invadendo la via, che nei giorni di allerta meteo viene chiusa. Le esondazioni interessano proprio il tratto in cui sorge il ponte, tanto che in passato sono stati necessari interventi della Protezione civile per trarre in salvo alcuni automobilisti rimasti bloccati dall'acqua del fiume che aveva invaso l'abitacolo delle vetture.

Fondamentale dunque la manutenzione e soprattutto la realizzazione di un efficace intervento di regimentazione delle acque oer risolvere definitivamente il problema. Anche la manutenzione strutturale del ponte è prioritaria. Infatti, le grandi opere che appaiono indistruttibili in realtà necessitano di interventi periodici, in quanto anche il cemento e il ferro subiscono l'inevitabile corrosione degli agenti atmosferici. Dopo questi importanti lavori, si attendono gli interventi di Acea-Ato 5 e Autostrade per la soluzione degli altri problemi segnalati dal Comune.