Una scuola a misura di bambino. L'amministrazione Perciballi, per voce del sindaco e dell'assessore alla cultura nonché alla pubblica istruzione Anna Maria Fratarcangeli, spiega gli investimenti fatti e le novità degli ultimi giorni.

Il commento

«Sono stati consegnati arredi scolastici destinati alle scuole dell'Infanzia del nostro territorio acquistati in parte con i fondi comunali ed in parte con il finanziamento ministeriale del Pon. I nuovi arredi sono stati acquistati in base alle esigenze di ciascun plesso con l'obiettivo di favorire un adattamento e adeguamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche».

«Abbiamo lavorato - prosegue l'assessore - in collaborazione con il dirigente scolastico e le insegnanti di ciascun plesso, che hanno contribuito nel segnalare necessità specifiche per ogni struttura.

Non sono elementi pensati solo per il Covid-19, ma sono mobili concepiti per essere funzionali anche in futuro.

Sono state interessate le scuole dell'Infanzia, poiché agli altri gradi sono stati già destinati fondi dall'istituzione scolastica.

Come amministrazione comunale, tramite i Pon, abbiamo individuato anche ulteriori lavori di adeguamento funzionale dei plessi.

L'attenzione che rivolgiamo agli edifici scolastici è sempre alta con l'obiettivo di migliorarli anche rinnovando gli arredi e mettendo sempre al primo posto la sicurezza».