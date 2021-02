Il progetto Quarantamila euro per la torre medievale Caetani: in arrivo fondi regionali Vallepietra - Finanziamenti che secondo le intenzioni del Comune saranno utilizzati per riqualificare le parti identitarie e più importanti del centro storico

La Torre Medievale Caetani La Torre Medievale Caetani

La Redazione 19/02/2021 09:43 letto 3 volte

Quaranta mila euro per la torre medievale Caetani.

Fondi regionali che secondo le intenzioni del Comune saranno utilizzati per riqualificare le parti identitarie del centro storico, partendo dalla struttura simbolo del paese, per rilanciarla con la valorizzazione culturale del territorio e potenziare i servizi nel cuore di Vallepietra. Il progetto prevede l'installazione di attrezzature museali e di divulgazione e promozione turistica, attrezzature e totem multimediali, reti tecnologiche di connessione ed infine un elevatore elettrico per la fruizione anche delle persone diversamente abili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato