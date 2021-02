Stava sistemando una pianta nella zona di Monte San Marino quando ha visto una colonna di fumo uscire da una boscaglia. Per la fretta di dare l'allarme è saltato giù dall'albero ma si è fratturato la tibia. Sul posto per soccorrerlo i sanitari del 118 mentre per spegnere il primo rogo della stagione, seppur in pieno inverno, sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Frosinone e agenti dalla polizia locale diretta dal maggiore Dino Padovani. Un augurio di pronta guarigione è stata rivolta dalle autorità per l'uomo che nel dare l'allarme è rimasto ferito.