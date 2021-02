È il prossimo obiettivo primario del Comune di Ferentino e della società d'igiene urbana Lavorgna Srl. Parola d'ordine è la crescita della raccolta differenziata.

Molto probabilmente dal 1 marzo sarà esteso il servizio "porta a porta" che ad oggi è fermo solo in alcune zone della città. Laddove sta per arrivare il porta a porta, scompariranno lungo strade e spiazzi (vien da pensare a viale Marconi, viale Bartoli, Circonvallazione, Casilina interna, Sant'Agata, Belvedere, via dei Molini, via Stazione, via San Rocco e così via) i cassonetti che insisteranno, per ora, solamente dentro la cinta muraria.

Proprio in questi giorni le famiglie stanno ricevendo un volantino con la comunicazione di Comune e Lavorgna, con tanto di slogan "La raccolta differenziata cresce insieme a noi". Con l'estensione del servizio ad ulteriori utenze sul territorio sono in arrivo altre novità, fra cui la variazione del calendario del "porta a porta" attualmente in vigore, con la riduzione della frequenza di raccolta del secco residuo. Nei prossimi giorni personale di Lavorgna, munito di tessera identificativa e nel rispetto delle norme antiCovid, consegnerà presso tutte le abitazioni e attività commerciali della città nuove guide alla raccolta differenziata.

Il nuovo calendario informativo sostituisce il precedente. Presso le nuove utenze raggiunte dal porta a porta, oltre alle guide alla differenziata, saranno consegnate le attrezzature per il conferimento separato dei materiali: secchiello areato, sacchetti, secchielli e carrellati di vario colore per le altre frazioni differenziate.