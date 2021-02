Un'altra tragedia sulle strade della Ciociaria, la quarta in poche ore con la terribile coincidenza di quattro giovani vite spezzate. Dopo i due drammi a Ceccano e quello di Cervaro, l'ultimo si è verificato nella tarda serata di mercoledì sulla superstrada Sora-Ferentino nel territorio di Alatri. A perdere la vita è stato il venticinquenne Nistor Ionut, originario della Romania ma residente da tempo nella città dei ciclopi nella zona della Fiura. Una notizia che ha sconvolto i suoi familiari che per ore, non vedendolo rientrare a casa, lo hanno cercato in tutte le maniere facendogli molte telefonate, purtroppo senza risposta.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo alla guida della sua Bmw Serie 3 la superstrada in direzione di Alatri e dopo l'uscita dal tunnel all'altezza di Laguccio è uscito fuori strada sfondando il guard-rail e andandosi a schiantare contro un albero. Saranno i rilievi dei militari dell'Arma a cercare di fare luce sulla dinamica. L'incidente si è verificato in un momento in cui lungo il tratto di strada non passava nessuno e, complice l'oscurità, soltanto ieri mattina un automobilista ha notato l'auto distrutta in mezzo ai terreni.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Alatri agli ordini del comandante Di Iorio. Dopo l'arrivo del medico legale è stato dato l'ok al trasporto del corpo all'obitorio dello "Spaziani" per il quale è intervenuta l'impresa funebre "San Francesco" con sede a Tecchiena di Alatri. Avvisati i familiari che, sconvolti, si sono recati alla camera mortuaria con la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli stessi familiari hanno dato mandato all'avvocato Alessandro Petricca per avere certezze e chiarezza sulle cause dell'incidente mortale.