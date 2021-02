Ventiquattrore e si potrà votare per il rinnovo delle cariche alla Pro loco. È iniziato il conto alla rovescia per quanto concerne le elezioni del nuovo direttivo dell'associazione turistica per eccellenza.

In città non si fa altro che parlare del toto Pro - loco, visto soprattutto il forte dibattito che si è avuto nelle settimane precedenti anche aspro in alcuni momenti.

La speranza che con il voto entrino nell'associazione persone valide ed all'altezza per poter guidare un'associazione completamente finalizzata al rilancio turistico. Fiuggi sente la necessità di ripartire, c'è un disperato bisogno di creare progetti finalizzati al rilancio del nome, del prestigio, ma soprattutto dell'economia della città. Tutti i settori sono in crisi, la pandemia ha letteralmente fatto saltare il banco.

Ecco perché bisogna impegnarsi al massimo per uno scopo comune. Per troppi anni si è creduto alla speranza di giorni migliori, ora basta con la politica delle parole bisogna mettere in atto la politica del fare e l'associazione ha tutte le carte in regola di trovare le persone giuste ed attendere il loro lavoro. Sedici i candidati con nove che saranno eletti al direttivo che poi sceglierà il nuovo presidente.