Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari in casa per mettere a segno il colpo. Furto mercoledì sera in località Cartiera nella periferia della città gigliata. I banditi entrati in azione hanno messo a soqquadro le stanze e portato via diversi oggetti in oro. A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari al rientro intorno alle 20. Una volta entrati hanno subito capito che qualcuno durante la loro assenza aveva fatto loro "visita".

I cassetti e gli armadi erano stati aperti, le stanze a soqquadro e all'appello mancavano oggetti in oro e anche di valore affettivo. A quel punto non è restato altro che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. La notizia è "corsa" anche sui social e in tanti hanno espresso solidarietà ai proprietari dell'abitazione dove è stato compiuto il furto.