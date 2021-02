Un museo diffuso per onorare il carnevale. È il progetto lanciato da "Pop Pontecorvo" per valorizzare la più forte e radicata tradizione della città fluviale.

Un progetto che, come spiega Luzzi, «prevede una serie di installazioni in ferro battuto, che rappresenterebbero delle stanze le cui pareti dovrebbero essere oggetti della tradizione, fotografie e opere artistiche del carnevale che possano contribuire a ripercorrere la storia della nostra più importante tradizione.

Ciò darebbe la possibilità di creare un percorso permanente della cultura del carnevale nel centro città. Un percorso ecomuseale che, se ben gestito, potrebbe essere il volano per accrescere la presenza turistica con ovvi risvolti positivi per l'economia locale». E proprio nel corso di questi giorni, in cui ricorre il carnevale ma che non è stato possibile festeggiare come da tradizione a causa della pandemia legata al Covid-19, il movimento ha deciso di rilanciare la «proposta di aprire una discussione ampia, con PoP Pontecorvo, per avviare un percorso di discussione con tutte le realtà locali nei prossimi mesi per un lavoro importante che porti sviluppo e occupazione legata alla cultura e alle tradizioni nella nostra città. L'obiettivo è partire da Pontecorvo per condividere il nostro lavoro a livello provinciale e regionale tramite la rete di esperienze di PoP - Idee in Movimento».