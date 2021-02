Paura ieri pomeriggio per una bambina di undici anni rimasta ferita dopo una caduta dalla circolare, mentre faceva ritorno a casa. Si sarebbe aperto lo sportello del bus e la piccola, che era appoggiata alla portiera, è così finita sull'asfalto. Subito soccorsa. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e dopo le prime cure sul luogo hanno trasportato la ferentinate all'ospedale "San Benedetto" di Alatri. La studentessa lamentava dolore soprattutto agli arti inferiori. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze anche se grande è stato lo spavento.

I fatti

Erano circa le 14 quando si è verificato l'incidente. Per fortuna il mezzo viaggiava a una velocità ridotta. Da quanto si è appreso la bambina era appoggiata allo sportello. Sportello che si è aperto all'improvviso. L'undicenne è quindi finita sull'asfalto.

I soccorsi

L'autista si è subito fermato e sono stati contattati i soccorsi. Il luogo è stato raggiunto dal personale medico che ha preso in cura la piccola. Dopo le prime cure sul posto è stata accompagnata all'ospedale di Alatri. Preoccupati anche i compagni di viaggio che hanno visto la bambina cadere dalla circolare. Ore di apprensione anche per loro. E hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno appreso che fortunatamente la loro amica non ha riportato gravi conseguenze anche se lamentava dolore in particolare a un ginocchio.

Diverse persone hanno raggiunto il luogo richiamate anche dall'arrivo dell'ambulanza. Hanno temuto il peggio per la piccola, ma si sono subito rassicurati quando hanno visto che era cosciente. Come detto il bus viaggiava a passo d'uomo, anche perché c'era il traffico a quell'ora sulla via Casilina.