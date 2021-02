Il covid uccide ancora. È morto nella notte, all'ospedale Spaziani di Frosinone Enrico Saviozzi di anni 72. Un uomo gentile,solare corretto, rispettoso ed educato, innamorato della sua famiglia la cui scomparsa lascia la città di Sora sconvolta.

Enrico Saviozzi, militare in congedo,

ha ricoperto il ruolo di presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso,ma la sua vita l'ha visto impegnato nell'Esercito Italiano al servizio dell'Italia che onorava in ogni cerimonia. Nel 2017 è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il tramite del Prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli, della Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un personaggio mai taciturno a cui piaceva il mondo dell'associazionismo e la sana politica. La città si stringe al dolore della sua famiglia, nell'attesa di conoscere la data dei funerali che si svolgeranno con molta probabilità nella centrale chiesa di Santa Restituta.