Delitto Teoli, confermata la condanna per il figlio in appello. Mario Teoli al culmine di una violenta lite ha ucciso il padre Antonio in casa il 1° agosto del 2018.

La Corte d'appello di Roma ha rigettato ogni richiesta della difesa e ha confermato la pena di primo grado a 15 anni di reclusione. Mario lo ricordiamo accusato di aver ucciso il padre con 6 coltellate nella loro casa di Esperia, in primo grado era stato condannato in primo grado anche 3 di misura di sicurezza da trascorrere in un istituto.

E all'interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. Il pm De Franco aveva chiesto 14 anni di reclusione in primo grado (in prima battuta l'ergastolo diminuito per la scelta del rito e la capacità di intendere e volere, parzialmente scemata). Poi la condanna a 15 anni confermata a Roma.