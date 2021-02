È morta a soli 25 anni in un incidente stradale. Poi la tragica scoperta: la giovane vittima, Ariana H., era incinta

L'incidente si è verificato in Abruzzo lungo la strada statale 16 nel territorio di Pineto, in provincia di Teramo. Ariana, di Silvi ma di origini kosovare, stava viaggiando a bordo della sua auto quando è avvenuto lo scontro con una seconda vettura. L'impatto è stato fatale e per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Lievemente ferito, invece, il conducente dell'altro mezzo.

La salma è stata già restituita alla famiglia per il funerale che si terrà sabato alle 15,30 alla casa funeraria Pianacce di Silvi.