Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Sant'Andrea del Garigliano e Vallemaio: cinque comuni oggi sono rimasti "a secco".

Disagi e smarrimento quando stamattina si è visto che dai rubinetti non usciva una goccia di acqua.

Una situazione improvvisa, tanto che l'azienda per la gestione Acea di Frosinone ha voluto avvisare tutti gli utenti, contattandoli direttamente al telefono.

Un messaggio registrato ha infatti avvertito la popolazione dei paesi che il servizio idrico era sospeso a causa di mancata tensione elettrica in arrivo da parte di e-distribuzione presso l'impianto Rialto di San Giorgio, impianto da cui dipendono le condotte del territorio dei sei comuni.

Un gesto apprezzato, data la situazione di emergenza che ci si è trovati a vivere . E dato anche il fatto che il problema fosse serio e indipendente da tutto e da tutti. Il gestore, nello stesso messaggio, si è anche impegnato a comunicare che sarebbe stato fatto il possibile per riportare l'acqua nei diversi paesi entro la serata. In alcune realtà sta già tornando