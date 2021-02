Covid, Monte San Giovanni Campano: il sindaco Angelo Veronesi ordina la chiusura domani e dopodomani degli istituti scolastici. Di seguito la nota.

L'ordinanza

Constatato che nei decorsi ultimi giorni si è registrata una esponenziale crescita di casi di positività al Coronavirus-19 all'interno del nostro territorio comunale;

Avuta comunicazione verbale dai dirigenti scolastici che n. 02 (due) classi, una afferente il 1° Istituto Comprensivo e l'altra il 2°, sono state chiuse e poste in isolamento domiciliare a titolo precauzionale per la riscontrata positività di n. 02 (due) studenti;

Ritenuto a fini precauzionali e a tutela della salute disporre una igienizzazione approfondita e straordinaria di tutti i locali dei due Istituti, nonché dell'Asilo Nido Comunale "Ape Maia";

Ordina la chiusura totale per la giornata di domani e dopodomani 19 e 20 Febbraio 2021 di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

Una igienizzazione approfondita e straordinaria di tutti i locali scolastici da eseguirsi a cura ed a carico delle autorità scolastiche.