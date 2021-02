Covid, Torrice: la situazione è preoccupante e ne fa il punto il Commissario prefettizio Anna Mancini in una nota che riportiamo integralmente.

Il comunicato

"Carissimi cittadini di Torrice,

nell'ultimo periodo stiamo assistendo ad un grave aumento dei casi di positività al Covid sul nostro territorio. Tale situazione sta destando molta preoccupazione non soltanto alla sottoscritta ma anche

presso la ASL di Frosinone ed il Seresmi, che stanno attenzionando il territorio e non escludono la possibilità di adottare provvedimenti più restrittivi per il nostro territorio. Ad indignare ancor di più è il fatto che l'impennata dei contagi può essere fatta risalire, in

molti casi, a contesti familiari dove è venuto meno il più basilare rispetto delle regole e dei suggerimenti che ormai da almeno un anno vengono forniti alla popolazione. E le conseguenze rischiamo di pagarle tutti quanti, anche la maggior parte dei cittadini che

con molta accortezza ed elevato senso di responsabilità ha sempre rispettato quelle regole. Determinate situazioni non possono essere più tollerate e mi tocca nuovamente, con una notevole dose di preoccupazione in più, rinnovare a tutti voi l'invito alla massima prudenza ed al più scrupoloso rispetto delle regole, evitando, ogni qual volta possibile, spostamenti

non assolutamente necessari.

Al contempo ho invitato le Forze dell'ordine ad un serrato controllo del territorio mirato a prevenire il crearsi di assembramenti e di altre situazioni che potrebbero essere fonte di criticità. Gli stessi sono stati invitati ad assumere tutti i provvedimenti stabiliti per legge nel caso vengano riscontrate situazioni potenzialmente pericolose. La situazione ha connotati di importante gravità ma resto fiduciosa nel vostro buon senso e nella vostra volontà di uscir fuori da questo periodo così duro e delicato per tutti. Un forte abbraccio. Insieme ce la faremo.

Il Commissario prefettizio

Dott.ssa Anna Mancini