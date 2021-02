140 attualmente i cittadini positivi a Sora. Ad annunciarlo il sindaco Roberto De Donatis durante la sua diretta dal canale social ente comunale. "Il virus sta continuando a correre. Dopo il periodo nero di dicembre da numeri difficili, oggi il numero continua a crescere. La progressione del virus è preoccupante – ha aggiunto il primo cittadino -. Non riusciamo in questo momento a coprire quello che è l'esubero di nuovi casi con il vaccino per tutti e quindi la mia sollecitazione è massima per dirvi che oggi l'unico modo per difenderci è il distanziamento sociale, come anche l'utilizzo corretto della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Per evitare ulteriori chiusure con ricadute negative per tutte le attività e per ogni cittadino dobbiamo avere massima attenzione dei comportamenti. Siamo in particolari difficoltà e stiamo valutando insieme alla Asl e alle dirigenti scolastiche se sono necessarie nuove chiusure".