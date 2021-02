Il 21 febbraio, a Frosinone, si terrà la prima domenica ecologica del 2021. La Giunta Ottaviani ha approvato, infatti, i provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria così come da programma portato avanti dall'assessorato all'ambiente e mobilità coordinato da Massimiliano Tagliaferri, in adempimento delle disposizioni statuite dalla Regione Lazio in materia di Pianosulla qualità dell'aria, per il contenimento dei valori delle polveri sottili.

Dalle ore 8 alle 18 di domenica, dunque, divieto di circolazione nell'area urbana interdetta. Il divieto di circolazione è rivolto a tutti i veicoli per uso privato. Sono esentati dal divieto i veicoli elettrici, quelli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide e quelli comunque autorizzati per esigenze speciali.