La campagna vaccinale entra nel vivo anche ad Amaseno. Il sindaco Antonio Como, attraverso un post su Facebook, annuncia di avere predisposto, con la sua Amministrazione comunale, un servizio di assistenza per le prenotazioni on-line. «L'Amministrazione comunale - si legge nel testo - tramite l'assessore alla Sanità Maria Teresa Tombolillo, ha predisposto un servizio di assistenza per le prenotazioni del vaccino anti-Covid rivolto alle persone con età pari o superiore a 80 anni. Le persone "over 80" che dovessero avere difficoltà per prenotare la vaccinazione possono contattare il Comune di Amaseno al numero di telefono 0775-65021 (interno 38), attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13, e chiedere assistenza per la prenotazione per la quale è necessario il codice fiscale. L'ufficio comunale si occuperà della prenotazione on-line».

Il post specifica che «è possibile anche recarsi presso il Comune, previo appuntamento telefonico allo stesso numero, per prenotare di persona il vaccino sempre muniti di codice fiscale». Il sindaco, infine, ricorda che le persone ultraottantenni «che per motivi accertati di non autosufficienza siano impossibilitate a recarsi nelle sedi vaccinali, potranno telefonare al numero verde regionale 800-118800 (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20) e la struttura competente della Asl, prenderà in carico le richieste dei propri assistiti, programmando la vaccinazione a domicilio». Dunque, un valido aiuto fornito agli anziani del paese, per i quali la vaccinazione resta la difesa migliore contro il Covid-19.