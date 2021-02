Si riaccendono gli autovelox sulla S.R. 214 Maria e Isola-Casamari. Da oggi tornano attivi i dispositivi nel tratto di Veroli e in quello di Monte San Giovanni Campano, il primo in direzione Ferentino, il secondo verso Sora, a seguito del rinnovo del decreto prefettizio del 16 febbraio. Entrambe le autorizzazioni sono valide fino al 31 dicembre 2024.

Veroli

Il provvedimento scaturisce da una serie di motivazioni, tra cui l'acquisizione del parere favorevole dell'Anas, concessionario e gestore del tratto di strada; la nota del comando sezione polizia stradale di Frosinone sui dati di incidentalità riferiti al quinquennio precedente, ovvero dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Il prefetto Ignazio Portelli tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, all'incolumità degli agenti operatori e dei soggetti controllati, individua - sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari - le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali ovvero singoli tratti di esse, su cui è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità senza l'obbligo di contestazione immediata.



Monte San Giovanni Campano

Così come per Veroli, è stata data l'autorizzazione anche al ripristino dell'autovelox nel territorio monticiano,

«Il sindaco Angelo Veronesi e l'amministrazione comunale, a seguito del rinnovo del decreto prefettizio del 16 febbraio informano la cittadinanza - si legge sul sito istituzionale dell'Ente - che a partire dal 18 febbraio (oggi, ndr) sarà ripristinato il controllo elettronico della velocità a mezzo autovelox sul tratto stradale S.R. 214 Maria e Isola-Casamari al Km. 24 + 120 direzione Sora».

I due dispositivi erano disattivati da circa un mese e mezzo. Ora sono di nuovo attivi, in due tratti, come detto, quello verolano e monticiano, dove si sono registrati nel tempo diversi incidenti, di cui alcuni, purtroppo con esito mortale. I due autovelox resteranno attivi fino al 31 dicembre 2024.