Cresce la curva del contagio in provincia di Frosinone. Ieri, il solito balzo in avanti del mercoledì con 175 nuovi positivi, poi 112 negativizzati e 4 deceduti. Il numero dei tamponi resta elevato con 1.199, ma cresce il tasso al 14,59%.

I deceduti

Quattro le vittime del Covid: due uomini di 73 anni di Ceprano e di 90 anni di Pico e due donne di 85 anni di Cassino e di 74 anni di Pontecorvo. In questa settimana i decessi sono 11 contro i 14 dell'intera scorsa settimana. Le vittime da inizio anno sono 113.

I nuovi positivi

Sono 175 i casi Covid certificati ieri. Sono 77 in più da martedì, il massimo dai 194 del 27 gennaio. Per l'ottava volta a febbraio si è andati oltre quota cento. Segno che il numer dei positivi sta crescendo. La settimana, scorsa, infatti, si era chiusa con 94,43 casi giornalieri a dispetto degli 87,57 del periodo 1°-6 febbraio. In questi tre giorni la media supera i cento con 104,7. L'ultima settimana con il dato dei contagi oltre quota cento è quella tra il 4 e il 10 gennaio con 119,86. A febbraio si contano 1.588 casi per una media di 93,41, per ora inferiore a quella degli ultimi mesi.

Il mercoledì si conferma una delle giornate in cui vengono scoperti più casi: il 10 febbraio erano 108, il 3 febbraio 119, il 27 gennaio 194, il 20 gennaio 134, il 13 gennaio 102, il 6 gennaio 209, il 30 dicembre 209, il 23 dicembre 96.

Quanto ai paesi dove si sta registrando l'incremento dei casi, ieri c'erano Alatri con 21 nuovi positivi, Frosinone con 20, Sora con 20 (7 nel precedente bollettino e 9 domenica), Isola del Liri con 14 (martedì 12 e domenica 14), Monte San Giovanni Campano con 14 (come l'altro ieri), Torrice con 12 (martedì 8), Boville Ernica con 6, Ferentino con 6, Ripi con 5, Paliano con 4, poi altri 53 comuni.



Il tasso

Si rialza l'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi eseguiti. Ieri la percentuale era al 14,59 in netto rialzo rispetto all'8,07% del precedente bollettino, nonostante una lieve diminuzione dei test, da 1.214 a 1.199. Un tasso così alto non si aveva dal 14,65% del 3 febbraio. Nel mese il tasso si porta all'11,22%.

I guariti

Sono 112 i guariti dopo i 142 di martedì. A febbraio sono 1.208, mentre da metà novembre siamo sui 12.000. Ieri i negativizzati arrivavano da Sora 9, Ferentino 8, Frosinone 7, Alatri 6 e via via gli altri.