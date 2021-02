E' mistero sui fatti accaduti ieri pomeriggio a Villanova, vicino Tivoli, dove una 46enne è stata trovata nella sua auto ferita e sanguinante. La donna era da sola in e presentava una vistosa ferita da arma da taglio al torace.

Immediatamente è scattato l'allarme: subito sono sono giunti i soccorsi sul posto e la donna è stata trasferita in codice rosso all'Ospedale di Tivoli; fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il veicolo, invece, è stato posto sotto sequestro.

Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri della Tenenza di Guidonia con i colleghi di Tivoli. C'è da capire chi possa aver ferito la 46enne, in quali circostanze, e le motivazioni.