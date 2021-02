Duro colpo al mercato dello spaccio di stupefacenti ad Alatri. La scorsa notte è scattata l'operazione antidroga dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri.

I carabinieri, nello specifico, hanno arrestato in flagranza di reato C. P. C., classe 2000 di nazionalità rumena ma residente in città, per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Il giovane, controllato a bordo della propria autovettura, ha mostrato sin da subito un certo nervosismo tanto che i militari, insospettitisi, hanno deciso di procedere nei suoi confronti ad una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire all'interno di un vano del veicolo 33 grammi circa di "crack", suddivisi in 66 dosi, nonché la somma contante di 880 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività illecita di spaccio.

Immediatamente i Carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione del giovane dove è stata rinvenuta un'ulteriore somma di denaro contante pari a ben 10.700 euro, occultata all'interno di una scatola nascosta a sua volta in una lavastoviglie. Inoltre sono state reperite anche delle agende contenenti indicazioni, quali indirizzi e nominativi, riconducibili all'attività illecita posta in essere dallo stesso.

Lo stupefacente, l'autovettura di proprietà e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 21enne, al termine delle formalità di rito, come disposto dall'A.G., è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.