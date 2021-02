Tragedia nella notte, intorno all'una, a Cervaro. Uno schianto mortale contro un albero e per Antonio Cavaliere, 34 anni di Cassino, non c'è stato nulla da fare. Percorreva via Belvedere con la sua utilitaria quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato.

Inutili i soccorsi, gli uomini del capitano Scolaro sono subito giunti sul posto per ricostruire la dinamica del terribile incidente. Il magistrato ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulle cause. L'uomo lascia tre figli piccoli.