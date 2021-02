175 nuovi positivi su un totale di 1199 tamponi. 112 i negativizzati. I numeri che fotografano l'andamento della pandemia da Covid-19, resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone, oggi fanno tramare la Ciociaria. Tanti contagi in un solo giorno non si registravano da tempo.

Alto anche il numero delle vittime. Sono stati registrati quattro decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 73 anni residente a Ceprano, un uomo di 90 anni residente a Pico, una donna di 85 anni residente a Cassino e una donna di 74 anni residente a Pontecorvo.

La situazione nei comuni

Boom di nuovi positivi ad Alatri con 21 casi in più seguita da Frosinone e Sora con 20. 14 ad Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano, 12 a Torrice. 6 sia a Boville Ernica che a Ferentino. 5 a Ripi e 4 a Paliano. 53 in altri comuni non specificati nella nota Asl.