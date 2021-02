Il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, ha vinto la sua battaglia contro il Covid, al quale era risultato positivo diversi giorni fa. Ad annunciarlo è stato in mattinata lo stesso primo cittadino.

"Negativo. Questo è il risultato del tampone effettuato nella giornata di ieri - scrive Quadrini - Ne farò un altro nei prossimi giorni, come consigliato dalle autorità sanitarie. Voglio innanzitutto ringraziare le tantissime persone che in questi giorni di isolamento domiciliare mi hanno telefonato e scritto privatamente o tramite i social, manifestandomi un affetto straordinario che ha superato ogni mia aspettativa.

Da questa esperienza vissuta in prima persona posso affermare che il virus si combatte solo rispettando scrupolosamente tutte le regole; credo peraltro che la vicinanza "virtuale" della comunità sia anch'essa una preziosa cura per superare il periodo di isolamento.

Approfitto per esprimere tutta la mia vicinanza ai miei concittadini che continuano a combattere questo virus; un augurio va anche ai due consiglieri comunali che stanno tuttora affrontando questa battaglia.

A breve - conclude la sua nota Quadrini - ritornerò per proseguire con le attività amministrative che, nonostante la mia lontananza fisica dagli uffici, sono proseguite costantemente; di questo ringrazio tutti gli amministratori comunali, i funzionari ed i dipendenti dell'Ente".