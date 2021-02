Bimba perde la madre a causa di un malore. La donna risulta dopo la morte positiva al Covid. E a distanza di poco anche la bambina risulta positiva. Nonostante questo, viene accudita da una coppia di amici del padre che - nel frattempo - risulta a sua volta positivo. A questa storia drammatica fanno da contraltare una splendida gara di solidarietà e - ancor più - la straordinaria generosità della coppia che sta amorevolmente accudendo la piccola di 18 mesi in attesa che il padre migliori.

Prima del malore che ha strappato all'affetto dei suoi cari la quarantenne straniera - ma residente da tempo a Roccasecca, domiciliata a Castrocielo - stava vivendo una situazione difficile. Ma non era stato sempre così. Prima del Covid, la famiglia sbarcava il lunario con una piccola ditta e lei curava la casa. Con l'acuirsi della situazione pandemica, ogni attività è stata congelata. Dovendo lasciare l'abitazione di Roccasecca per altre vicende, i due genitori hanno trovato un'abitazione a Castrocielo dove lo scorso 5 febbraio la quarantenne è morta.

Da oltre un mese, dopo il distacco dell'acqua per mancato pagamento (per cui si erano rivolti all'avvocato Pierluigi Franchitto, avendo a carico la piccola di 18 mesi) sono andati avanti tra mille difficoltà. Quando i carabinieri della stazione di Aquino, coordinati dal maresciallo Parrillo - della Compagnia di Pontecorvo (agli ordini del capitano Nicolai) hanno raggiunto il domicilio di Castrocielo, non c'era più nulla da fare. La donna era stata stroncata da un malore.

A rivelare la positività al Covid-19 è stato un tampone eseguito dopo il decesso. E lunedì è stata eseguita l'autopsia sul corpo della quarantenne allo Spallanzani: si attende l'esito per stabilire se la giovane mamma sia morta di Covid.

Intanto, però, la bambina è risultata positiva. E nonostante questo una coppia - amici di famiglia del padre - ha deciso di accudire con amore incondizionato la bimba in attesa che il padre stesse meglio. Poi la piccola si è negativizzata. A mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati in prima battuta i carabinieri. E accanto a loro il sindaco di Roccaseca, Sacco «senza alcuna investitura - ha precisato - come padre di famiglia». «Vorrei esprimere grande apprezzamento per il comportamento della coppia di genitori che si sta occupando della piccola - ha dichiarato Sacco - perché sono un vero esempio. Al contempo sono certo che le nostre comunità sapranno non lasciare solo il papà della bambina, che - terminata la quarantena - potrà dimostrare le sue capacità e abilità a chiunque voglia dargli un'opportunità».