Negli ultimi anni era cambiato. Maltrattava e perseguitava la moglie. Era diventato un incubo per la donna. Stanca dei continui episodi e spaventata ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri. Ha presentato denuncia contro il marito violento. Per lui, un sessantottenne di Boville Ernica, è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.



La ricostruzione

Stando alle accuse il bovillense negli ultimi anni era diventato violento nei confronti della moglie. La donna ha sperato fino all'ultimo che potesse cambiare, che potesse tornare ad essere l'uomo che aveva conosciuto e sposato. Invece così non è stato.

Ha continuato a maltrattarla, a perseguitarla. E così, suo malgrado, è stata costretta a denunciarlo. In diverse occasioni la donna aveva dovuto fare ricorso anche alle cure dei dottori per le ferite riportate a seguito delle botte. Sempre stando alle accuse i maltrattamenti erano continui, aggressioni anche verbali, tanto da far vivere alla moglie momenti di grande paura.



La denuncia

I militari della locale stazione hanno denunciato l'uomo a seguito della denuncia da parte della moglie. Moglie che ha raccontato agli uomini dell'Arma le frequenti aggressioni fisiche e verbali che è stata costretta a subire negli ultimi anni di matrimonio da parte del coniuge.

Atti violenti che in più occasioni, come detto, l'hanno vista costretta a ricorrere alle cure mediche.

Nell'occasione, a scopo cautelativo, i militari della stazione di Bovville Ernica hanno ritirato al sessantottenne le armi da lui detenute.

L'accusa per il bovillense è di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.