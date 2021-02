Lei, Maria Donnarumma, 24 anni, era una grande amante dei cani. Si capisce anche scorrendo le immagini del suo profilo Facebook. E proprio per esaudire un suo desiderio, quello di aiutare gli amici a quattro zampe, i familiari hanno scelto di fare un gesto d'amore in sua memoria.

Chi vorrà potrà fare una donazione ad un'associazione cinofila. Una scatola sarà nella chiesa Santa Maria a Fiume a Ceccano dove alle 11 le verrà portato l'ultimo saluto.

«Marika non era una grande amante dei fiori - si legge in un post su Facebook - dunque non le regaleremo dei fiori, ma faremo delle donazioni a un'associazione canile. Sapete tutti il suo amore per i cani. In chiesa ci sarà una scatola dove poter mettere qualsiasi cifra vogliate, Marika ne sarebbe orgogliosa».

La vita di Marika si è spezzata a soli 24 anni. Residente a Ceccano, figlia di Luigi, titolare della pizzeria "Number One" di Frosinone, conosciuto da tutti come Giggino, fratello del titolare del Grottino e del proprietario dell'altra storica pizzeria "Don Gaetano" che ha chiuso da qualche anno.

Ha perso la vita domenica scorsa, intorno alle 20, lungo la via Casilina, tra Ferentino e Anagni. Inutili i tentativi di soccorso. La giovane era alla guida di una Hyundai I10, quando ha perso il controllo finendo fuori strada.

Da quando si è diffusa la notizia tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, al papà Giggino, alla madre, a tutti i familiari.

E numerosi i messaggi in cui viene sottolineato da tutti il suo bellissimo sorriso, oltre alla sua cordialità, il suo essere gentile e l'accoglienza a tutti i clienti della pizzeria di famiglia. Un dolore immenso per i suoi cari ancora increduli per quanto accaduto.

Questa mattina i funerali a Ceccano, nella chiesa Santa Maria a Fiume alle ore 11.