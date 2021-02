Dopo i medici liberi professionisti, le forze dell'ordine e, dalla prossima settimana, via al personale della scuola e dell'università, docente e non docente.

La Asl di Frosinone informa che ieri «è partita la vaccinazione per gli under 55 delle forze dell'ordine». L'azienda di via Fabi, diretta dalla manager Pierpaola D'Alessandro «ringrazia la prefettura di Frosinone e i comandi di tutte le forze dell'ordine per il lavoro di coordinamento organizzativo puntuale che ha permesso un inizio regolare delle operazioni vaccinali. Si ringraziano, altresì, le squadre di operatori sanitari che con devozione stanno svolgendo un lavoro epocale».

La Asl di Frosinone finora ha somministrato 22.030 vaccinazioni. Nel Lazio siamo a quota 297.138 con un incremento giornaliero di 7.972 dosi. Quanto agli over 80 le prenotazioni sono arrivate a 19.098 su un totale regionale di 262.962. Da domani potranno prenotarsi i docenti e non delle scuole e delle università, inizialmente potranno farlo le fasce d'età tra i 45 e i 55 anni, dal 22 chi ha tra i 35 e i 44 e dal 26 gli under 35. Le vaccinazioni partiranno lunedì prossimo.

Intanto, si lavora ad ampliare la platea dei destinatari del vaccino di AstraZeneca, estendendo il limite di età da 55 a 65 anni. Se ne è discusso ieri tra ministero della Salute, Aifa e regioni. Una decisione in merito non è stata ancora adottata: si avrà dopo un ulteriore passaggio davanti alla Commissione tecnico scientifica dell'Aifa.

Infine, un'altra azienda, la Johnson & Johnson ha chiesto all'agenzia europea del farmaco l'autorizzazione all'immissione in commercio del proprio vaccino denominato Janssen.