Una sola coltellata fatale. Non ce l'ha fatta il giovane Romeo Bondanese, 17 anni, durante la rissa scoppiata alle 19.30 circa in via Vitruvio, a Formia. Il giovane è stato raggiunto da un colpo all'arteria femorale. Il giovanissimo stava perdendo molto sangue nel momento in cui è arrivato in ospedale, e a nulla sono servite le diverse trasfusioni e i tentativi di rianimarlo.

Operato d'urgenza l'altro giovane, ferito anche lui alla gamba, al quadricipite per l'esattezza. Il ragazzo è ora in sala operatoria in condizioni critiche.