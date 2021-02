Bando per la selezione volontari del servizio civile universale la possibilità di partecipare è stata prorogata alle ore 14:00 del 17 febbraio 2021. Queste dovranno avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Dol al link domandaonline.serviziocivile.it/. A spiegare la decisione Daniele Salvati delegato ai finanziamenti.

«In considerazione dei numerosissimi contemporanei accessi alla piattaforma Dol - spiega - a meno di un'ora dalla prevista scadenza del bando, e delle migliaia di domande caricate a sistema ma non ancora presentate, il dipartimento, per permettere a tutti i giovani interessati di candidarsi, proroga di 48 ore la scadenza del bando del 21 dicembre 2020».

«Pertanto - conclude Salvati - sarà possibile presentare domanda fino alle ore 14:00 del 17 febbraio 2021. Durante le 48 ore di proroga non sarà più possibile annullare la propria domanda per ripresentarne una nuova». I giovani anagnini tra i 18 ed i 28 anni avranno la possibilità di fare domanda per partecipare al progetto sociale "Anagni Solidale" o a quello di promozione culturale "Tra le righe". Opportunità da non perdere e per fare una esperienza lavorativa molto costruttiva.