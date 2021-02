Sono 10.386 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 274mila tamponi eseguiti. I morti sono stati 336. Il giorno precedente erano stati 7.351 i casi nuovi e 258 le vittime.

Cala il tasso di positività che passa dal 4,1% di lunedì al 3,8% di oggi.

Sono 2.074 i pazienti in terapia intensiva, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.463, con un calo di 52 unità.