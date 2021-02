Uno sportello per aiutare gli over 80 nella prenotazione del vaccino. A comunicarlo è il Comune, che ha rivolto un servizio specifico per le persone over 80 residenti a Castrocielo, che abbiano difficoltà ad effettuare la prenotazione.

«Per informazioni e richieste - fanno sapere dal Comune - è possibile chiamare il numero 377.0950741, dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15». In questo modo sarà possibile procedere alle prenotazioni, basta munirsi di codice fiscale e collegarsi al sito https://prenotovaccino-covid.re gione.lazio.it oppure chiamare al numero 06.164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 19.30, sabato con orario 7.30 13.00. Per le persone over80 non autosufficienti si può chiamare il numero verde 800.118.800, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20.

La richiesta di vaccinazione a domicilio sarà trasferita all'Asl di Frosinone.