Riaperti i termini per la richiesta di buoni spesa e buoni farmaci digitali. Fino al 28 febbraio è possibile fare domanda attraverso il sito del Comune. Chi ha fatto richiesta a dicembre non dovrà rifare la domanda in quanto li riavrà automaticamente.

Possono presentare istanza per l'accesso al beneficio cittadini residenti a Cassino e cittadini stranieri non appartenenti all'Ue in possesso di regolare permesso di soggiorno che siano in carico ai servizi sociali e non siano in carico ai Servizi sociali e si trovino in stato di bisogno a causa dell'emergenza da Covid da autocertificare da parte del dichiarante e oggetto di successiva verifica da parte dei servizi sociali.

Il contributo economico sarà spendibile esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità e non potrà essere usato per l'acquisto di alcolici, alimenti e prodotti per animali, arredi, tabacchi, giochi e lotterie.