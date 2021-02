I disegni dei bambini al centro del progetto delle mini isole ecologiche. Il Comune ha aderito al bando per la concessione di finanziamenti per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e la realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata.

L'amministrazione provinciale di Frosinone ha concesso al Comune di Sora un contributo pari a 338.559 euro per la fornitura e la messa in opera, tra l'altro, di quattro centri di raccolta mini isole ecologiche da posizionare in alcune zone della città.

Lo scorso novembre la giunta De Donatis ha deciso di promuovere un concorso di idee in collaborazione con "Ambiente e Salute Srl" rivolto agli alunni delle scuole primarie dei tre istituti comprensivi della città per acquisire degli elaborati grafico-pittorici con cui personalizzare i centri di raccolta. Il Comune ha quindi approvato le modalità di partecipazione al concorso di idee e lo scorso 29 gennaio è scattato il termine ultimo per inviare il materiale.

Nei giorni scorsi è stata nominata la commissione per l'esame e la valutazione degli elaborati grafico-pittorici pervenuti. Membri della commissione sono il professor Lucio Meglio, ricercatore Tdb in Sociologia generale presso l'Unicas, il professor Fabio Landolfi, artista e docente del liceo artistico Valente e la dottoressa Ilaria Paolisso, dipendente del Comune di Sora e responsabile dell'ufficio stampa.