Strade come biliardi…piene di buche! La minoranza attacca sindaco e giunta su un tema che sta molto a cuore ai cittadini. Sul tema intervengono proprio i consiglieri di opposizione (meno Necci e Vecchi).

«Le strade comunali versano in situazioni pietose e i cittadini sono esasperati», iniziano nelle loro proteste.

«Sono veramente molte le segnalazioni che ci sono arrivate in queste settimane, tutte riportate anche a chi governa questa città da ormai tre anni ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti - sottolineano - e questo va detto a chiare lettere, i tempi in cui venivano sbandierati i famosi 300mila euro per la manutenzione stradale sono un triste ricordo e ci chiediamo che fine abbiano fatto quei soldi».

L'analisi: «Non esiste nessun piano per la manutenzione e rifacimento delle strade incalzano e a farne le spese sono i cittadini che vedono soldi delle loro tasse sperperati in costosissime luminarie, collaborazioni dorate o calendari in quantitativi industriali. Ricordiamo ancora le foto e i comunicati fatti in pompa magna dal Sindaco nei quali si esaltava il rifacimento di 200 metri di strada lungo la circonvallazione sud e poi il niente».

«Natalia dice da due anni che la sua giunta ha finito il rodaggio concludono e che è il tempo di vedere i risultati della sua opera amministrativa. In realtà sembra che tutto gli sia sfuggito di mano o, ancor peggio, che impegnato a coprire inefficienze o rimpasti per la sua giunta, abbia proprio dimenticato la città. Anagni merita di essere amministrata da una squadra di persone capaci, concrete e competenti di cui in questi anni non se ne è ancora vista traccia».