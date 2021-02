Dispersi sul monte Velino, i soccorritori continuano senza sosta. Approfittano di ogni momento in cui cessano le abbondanti nevicate per riprendere le verifiche.

Cassino resta ancora col fiato sospeso, aspettando notizie di Valeria Mella, vissuta tra Capistrello e l'Aquila, ma di origini cassinati, che insieme al fidanzato Gianmarco Degni di Avezzano e ad altri due amici Gianmauro Frabotta di 33 anni e Antonio Durante di 60 sono scomparsi dal 24 gennaio.

Suo padre, il luogotenente Vincenzo Mella (ex comandante della caserma di Capistrello, ora all'Aquila) molto conosciuto in città, e la mamma Gianna Pittiglio non hanno mai reciso il legame con la loro terra d'origine. L'intera comunità continua a seguire con grande partecipazione le novità che arrivano dai volontari.

Anche ieri, nonostante le difficoltà comprensibili per le recenti nevicate, i soccorritori sono tornati in quota, a Valle Majelama per continuare con le ricerche dei quattro escursionisti. La squadra composta da Soccorso alpino, Guardia di finanza e polizia, ha perlustrato ancora la zona, poi un summit e ancora ricerche.