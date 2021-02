"Effetto domenica" sui nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria. Come accade ormai da settimane, l'esiguo numero di tamponi processato nella giornata di domenica porta ad una diminuzione dei positivi. Per avere un quadro più chiaro sull'andamento del contagio in provincia bisognerà attendere il bollettino di domani.

Oggi, intanto la nota Asl parla di 41 nuovi positivi su un totale di 347 tamponi. 34 i negativizzati.

Un dato su tutti continua ad allarmare: quello riferito alle vittime. La scia di morte si allunga ancora. Sono stati registrati cinque decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 81 anni residente a Castelnuovo Parano, un uomo di 92 anni residente a Cassino, un uomo di 63 anni residente a Broccostella, una donna di 89 anni residente a Collepardo e un uomo di 83 anni residente a Veroli.

"La consueta slide - fanno sapere dalla Asl - non viene trasmessa in quanto statisticamente poco significativa.